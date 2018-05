Det er nu

- Torsdag ventede I på, at en særlig pakning til hovedpumpen skulle komme fra Holland, fordi den anden gik i stykker under monteringen. Hvad er status. Kan man bade i bassinet lørdag?

- Den er strandet et sted mellem Holland og Danmark. Vi laver et forsøg og forsøger at dreje en ny pakning i plast. Så håber vi, at vi kan få det samlet, så pumpesystemet kan køre midlertidigt. Pakningen er strandet et eller andet sted til på mandag. Vi får den leveret mandag morgen, men det kan vi ikke bruge til noget nu. Min montør er en tryllekunstner, så han vil dreje en. Vi kan ikke love, at det kommer til at virke, men vi vil prøve at få det til at fungere. Det bliver på forsøgsbasis, men vi har god tiltro til, at det skulle kunne holde. Men jeg kan ikke love noget. Vi forventer at blive klar med badning til lørdag med en super hurtig og effektiv servicetekniker, har vi en forventning om, at det kommer til at køre. Dog ikke med den originale del, men en midlertidig del.

- I har bygget om i fritidscentret. Hvad betyder det for friluftsbadet?

- Det betyder ikke det store og så alligevel lidt. Det er vores omklædningsfaciliteter, der er blevet moderniseret, og de bliver brugt til friluftsbadet. Ellers er der jo ikke så meget, der er i berøring med friluftsbadet, for det nye er til daglig drift af idrætsfaciliteterne. Selvfølgelig betyder det meget, at omklædningsfaciliteterne virker og er i orden. Det er altid rart at komme ind i moderniserede omklædningsrum. Det giver et ekstra pift.

- Du har vel også kigget på vejret de seneste par uger og håber, at det fortsætter?

- Det gør jeg da. Helt sikkert. Det er det, vi har brug for. Der sker ikke noget ved, at der er regnvejrspauser en gang imellem, men vi har helt klart brug for, at solen skinner.

- Hvad skal der ske lørdag?

- Der sker ikke så meget andet, end at vi åbner, og at vi så har vores årlige 10 procentsrabat på sæsonkort. Forhåbentlig kan folk hoppe i bassinet.

- Hvad har i af forventninger til sæsonen?

- Vi har gode forventninger. Vejrudsigten siger rigtig godt vejr, og vi bryster os ved, at vi har god opbakning i lokalområdet. Hvis den er, som den plejer at være, så er det en ok sæson. Men vi håber på en god sommer. Det skylder de os jo efterhånden, at vi skal have. De sidste par år har ikke været for gode.

- Hvordan så det ud sidste år?

- Det var en middelgod sæson. Det kan altid være bedre, men det var ikke ringe. Vi var heldige med at have godt vejr til åbningen, og det sætter sit præg på sæsonkortene. Det er dem, vi skal leve af. Det er altid godt at starte ud med solskin. Det vigtigste er, at vi får en god maj og de første par uger i juni, så er vi nået et godt stykke.

- Hvor mange sæsonkort solgte I sidste år?

- Vi er oppe og sælge 5-600 sæsonkort i det hele. Men det er spredt over sæsonkort til voksne, pensionister og familier. Jeg kan ikke sige, hvor mange personer det er. Men på de gode sommerdage kan vi snildt trække mellem 300 og 500 igennem om dagen. Det er rigtig fint.