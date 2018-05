Fodbold: Næsby Boldklub skal i nedrykningsslutspillet i 2. division ud i en vital match, når de blåblusede lørdag klokken 15.00 gæster Brønshøj.

Træner Kristoffer Johannsen erkender, at det begynder at stramme til nu, hvor der kun er fire runder tilbage. Brønshøj ligger lige over nedrykningsstregen to point foran Næsby, og der skal fire hold ud. Nummer sidst Lyseng er rykket ned, og nummer næstsidst VSK, Aarhus får det svært med seks point op til stregen.

- Vi tager til Brønshøj i håbet om at få en sejr med hjem, eller i det mindste uafgjort. Det er klart, at Brønshøj vil være stukket pænt af fra os, hvis de vinder kampen, siger Kristoffer Johannsen.

Brønshøj, der indtil for et par sæsoner siden spillede en pæn rolle i 1. division, har stadig samme stærke snert af fysik og gode fightervilje, men det har knebet med at skabe nok chancer i forhold til den pæne mængde energi, der bliver demonstreret.

- Og vi har da i foråret hentet en del point ind på dem, men vi kender deres styrker. Men vi har stort set hele truppen klar. Dog er Andreas Bock i karantæne, siger Kristoffer Johannsen, der som indfødt københavner kender alt til Brønshøjs klassiske kampvilje hjemme på det intime stadion i Tingbjerg, hvor der er markant vokal støtte fra de aldrig kedelige tilskuere, og tilhængerne vil være optimistiske, fordi Brønshøj sidst vandt 6-1 over HIK fra den lidt finere del af hovedstadsområdet.