Efter 7-3-sejren over Kjellerup kan Middelfart søndag drille endnu et tophold, Michael Hemmingsens Næstved, der med sejr rykker op i 1. division.

Fodbold: Middelfart Boldklub har forspildt muligheden for at rykke op i 1. division i denne sæson, men holdet har kvaliteterne til at være med i toppen af 2. division. Det viste de blåblusede på en uforglemmelig anden pinsedag i Middelfart, hvor rækkens nummer tre, Kjellerup, fik kærligheden at føle. Middelfart vandt med de usædvanlige cifre 7-3.

Søndag venter endnu et tophold, Næstved, på udebane. Næstved med Michael Hemmingsen som cheftræner er på andenpladsen og kan med en sejr over Middelfart definitivt sikre sig oprykning til 1. division.

Men Middelfart vil bestræbe sig på at stikke endnu en kæp i en oprykningskandidats hjul.

- Vi spiller for at vinde hver gang, og vi vil gerne slutte sæsonen godt af. Vi går efter at få tredjepladsen, og det er stadig muligt, sagde Middelfarts midtbanedynamo, Martin Conley, efter 7-3-sejren over Kjellerup.

Inden weekendens runde er Middelfart på femtepladsen, fem point efter Jammerbugt på tredjepladsen og fire point efter Kjellerup på fjerdepladsen. Næstved er 12 point foran Middelfart.

I den omvendte kamp for fem uger siden førte Middelfart 1-0 ved pausen, men Næstved vandt 2-1 på et sejrsmål i overtiden. Næstved har vundet seks og spillet en uafgjort i de seneste syv kampe.