Ærø: Det månedlige møde i kommunalbestyrelsen holdes i denne måned i Søby, nærmere bestemt på Café Arthur, onsdag den 30. maj kl. 19.

Der blev i 2017 som et forsøg holdt to kommunalbestyrelsesmøder uden for rådhuset, et i Marstal og et i Søby, og det var så stor en succes, at politikerne besluttede at gentage ordningen i år.

Sidste år var især mødet i Søby et tilløbsstykke med blandt andet en diskussion om, hvorvidt Færgegruppen måtte hænge plancher om Marstal-færgen op på havnen i Marstal. I år er blandt andet den meget omdiskuterede ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på dagsordenen. (ANDO)