Kokken Thomas Nielsen skal fremover stå for den daglige drift af Carlos' Kitschen. Med hans erfaring ved gryderne bliver det muligt for stedets stifter, Søren Carlos Rasmussen, at gå efter at gøre caféen til en læreplads, så nogle af de tidligere kriminelle kan få en uddannelse ud af tiden i køkkenet.

- Det er lige sådan noget, jeg godt kunne tænke mig. Jeg har arbejdet med børn i gamle dage, så det har hele tiden været den retning, jeg gerne ville i. Så det her faldt lige ned fra himmelen. Jeg har ikke arbejdet med den gruppe mennesker før, men jeg har altid været elevansvarlig på de steder, hvor jeg har arbejdet, og jeg har kørt kokkeskoler ved siden af mit arbejde. Jeg er fagligt skarp og har altid været lidt mere tålmodig end så mange andre i den her branche, siger han.

Med adskillige års erfaring fra alt fra michelinrestauranter og lærepladsen hos kendiskokken Gordon Ramsey i London til køkkenet på Hvidovre Hospital kommer han med lidt af hvert til et køkken med et personale, der ikke ligner det, han er vant til. Men det bekymrer ham ikke.

Carlos' Kitschen er allerede blevet godkendt til at tage elever fra cateruddannelsen. Og det er Thomas Nielsen en væsentlig årsag til. For at blive en læreplads, skal man fra morgen til aften have en faguddannet til stede, og sådan en er den nye kok, der flyttede til Langeland for fire år siden for en sydfynsk kvinde, han havde mødt til en fest.

Med Carlos mener han Søren Carlos Rasmussen, som har opfundet, ejer og driver spisestedet, der egentlig handler mere om resocialisering end mad. I sit arbejde med at udbrede kendskabet til sit prisbelønnede projekt har Søren Carlos Rasmussen for travlt til selv at stå for den daglige drift, men samtidig har han fået sig en ny ambition med stedet.

- Jeg skal løfte fagligheden. Vi skal have udvidet menukortet lidt, og vi skal have udfordret drengene. De er sultne, og Carlos har ikke haft så meget tid, siger Thomas Nielsen.

Svendborg: Det begyndte med en sydfynsk kvinde. Og om alt går vel ender det med, at Carlos' Kitschen kan blive læreplads for caterelever.

På de tre uger, han har været i køkkenet sammen med de for tiden seks andre i staben, er han landet godt.

- Det går over al forventning. De er sgu søde. Jeg troede, det ville blive mere op ad bakke, men jeg er kommet tæt ind på drengene hurtigt. Jeg kommer og er ikke andet end mig selv, og det tror jeg, man kommer langt med, siger han.

Det er tilsyneladende ingen skæv strategi at dømme på 19-årige Alban Zenelis kælenavn til sin nye chef.

- Nårh, vores supermand, siger han på spørgmålet om fornemmelsen af Thomas Nielsen.

- Fra dag ét håbede vi på, at han ville sige ja til jobbet, for vi fik et super indtryk af ham. Han er god til at hjælpe på vej. Han laver faktisk ikke så meget selv, men han står på sidelinjen og hjælper os. Han hjælper os med at blive bedre. For mig er han den bedste, vi kunne få hernede, siger Alban Zeneli, der havnede i Carlos' Kitschen, da han var på vej ud i hård kriminalitet.

Han er dog ikke en af dem, der i første omgang er i betragtning til den ene af de to lærepladser, som Søren Carlos Rasmussen nu er i gang med at søge fondsmidler til at få råd til løn til.

Det er 30-årige Jacob Kristensen, der også arbejder i køkkenet, til gengæld.

- Det vil betyde rigtig meget for mig. Jeg har været i gang med flere uddannelser, men er hoppet ud af det på grund af misbrug og kriminalitet. Så det vil jo åbne nogle flere døre for mig. Det ser jo lidt bedre ud med en uddannelse, når man er 30 år, siger han.