Den amerikanske skuespiller Annette Bening, der fylder 60 år tirsdag den 29. maj, har været erklæret feminist, siden hun var teenager.

Samtidig er hun kvinden, som det lykkedes at tæmme kollegaen Warren Beatty, der i årtier var kendt som Hollywoods største skørtejæger, og som har scoret kvindelige stjerner angiveligt i hundredvis.

Benings ægteskab i 1992 med den over 20 år ældre Beatty har dog vist sig at have en for Hollywood helt usædvanlig langtidsholdbarhed og har kastet fire børn af sig.

Annette Bening har nu langtfra levet af sin berømte mands navn, men har haft sin egen succesrige karriere.

Ikke mindst i 00'erne stod hun bag en stribe stærke og ofte prisnominerede roller.

Det startede med mesterværket "American Beauty" i rollen som materialistisk og neurotisk ejendomsmæglerkone til en midtlivskriseramt Kevin Spacey. Både den og den senere "Being Julia" sikrede hende Oscar-nomineringer, og for både sidstnævnte og for "The Kids are All Right" fik hun en Golden Globe.

I 2016 var hun igen nomineret til en Golden Globe for sin hovedrolle i den roste "Alletiders Kvinder" om forældreskab, feminisme og forvirring, men vandt den ikke.

Til gengæld modtog hun prisen "Alliance of Women Film Journalists Award for Actress Defying Age and Ageism".

Flere film er på vej fra hende, som ifølge kritikere kan sikre hende den Oscar, som hun længe har fortjent.

Annette Bening stammer fra Kansas, men flyttede med familien til Californien i 1965. Interessen for skuespil dukkede op i high school. Hun tog en uddannelse i skuespil ved San Francisco State University og senere i San Francisco og fik sine første succeser på teatre dér.

Senere flyttede hun til New York City, hvor hun i 1987 fik sin første større rolle på et off-Broadway-teater.

Hun mødte Warren Beatty i 1991 under indspilningen af gangsterfilmen "Bugsy", og kort efter blev de gift. (Ritzau)