Rudkøbing: I 2017 har der på foranledning af daværende Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget været en særlig indsats for at benytte anden aktør mest muligt for at hjælpe ledige i forskellige kategorier tilbage i beskæftigelse. Dette blev gjort ud fra tanken om, at private andre aktører ville kunne skabe bedre resultater for indsatsen end det offentlige system.

Indsatsen er blevet fulgt nøje, og der har særligt været en stor indsats i Jobcentret for at omlægge driften til at sende et maksimalt antal borgere til anden aktør.

Forleden fik det nuværende Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget tallene for brug af anden aktør i 2017. I alt 130 forløb blev gennemført på denne måde.

AOF: 10. Quick Care: 13. Team Aktiv: 60. Virksomhedsporten: 10. Tankevirk: 21. Ramsdal: 17. G4S: 1. I alt er der blevet udbetalt cirka 2,3 millioner kroner til de private aktører, fremgår det af opgørelsen. (milo)