Langeland: Hvis man går med byggetanker og har Langeland i kikkerten, kommer der en ny chance inden længe. 23 kommunale byggegrunde bliver anbefalet sendt i udbud via en lokal mægler af Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget.

De 21 grunde er gengangere fra i fjor, hvor man satte 27 til salg. De seks er undervejs afhændet, men en bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet foreskriver, at man efter et år må på den igen. Ellers er det ikke lovligt at sælge en grund.

Og så er der to nye på listen. Et grønt areal ved Sylen i Rudkøbing rummer egentlig plads til fire byggegrunde, men der er en kloakledning og en pumpestation på arealet, så man går altså efter kun at lægge halvdelen til salg. Hver af de to grunde ved Sylen vil koste en halv million kroner, hvis kommunalbestyrelsen følger udvalgets indstilling.

De øvrige grunde fordeler sig med tre i Lejbølle, seks i Tullebølle, tre i Lindelse, fem i Humble, to i Tryggelev og to i Bagenkop.