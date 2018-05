Langeland: Selv om Jobcentrets brugere ikke er den målgruppe, som foredragene fra "Du Kan Sige Nej Til Stoffer" henvender sig til, vil jobcenterchef Torben Lønberg meget gerne med, hvis der kommer et arrangement her på Langeland.

- Jo mere information, jo bedre. Mine folk og jeg selv møder selvfølgelig op, hvis vi må få lov at lytte med, siger Torben Lønberg.

- Der tegner sig ikke et helt entydigt billede af, hvornår folk har indledt et misbrug, men vores fornemmelse her i Jobcentret er, at de pågældende unge, inden de er fyldt 18 år, har stiftet bekendtskab med hash og lignende. Om det er i lille eller stort omfang vil være forskelligt, men jeg tror, at det er sket i teenageårene. Det kan være her på Langeland, eller det kan være andre steder, det er grundlagt, men det er underordnet. Gruppen er ikke blevet større på det seneste, men vi føler os magtesløse i forhold til at få dem videre, tilføjer han.

Så er der også spørgsmålet om, hvor åbne folk er over for det, andre vurderer som misbrug, tilføjer han.

- Det er jo ikke altid, det giver os noget at spørge, hvornår folk begyndte, hvis de kategorisk nægter, at der er et misbrug. Så kan vi ikke komme længere ad den vej. Til gengæld er der andre, som gerne vil i dialog med os og fortælle om det, fastslår Torben Lønberg.