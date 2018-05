Nærmer sig en milliard kroner: Fotovogne udskriver bøder som aldrig før

Politiets fotovogne har formået at sætte en ny bøderekord hvert eneste år, siden flåden af fotovogne blev firdoblet fra 25 til 100 fotovogne i starten af 2015. Sidste år nærmede den samlede bødesum sig for første gang en milliard kroner.

Hvis man skal dømme efter antallet af bøder, går det den helt forkerte vej med danskernes evne til at holde sig inden for fartgrænserne på de danske veje.

De 60 fotovogne på Fyn og i Jylland har således været på gaden i omkring 167.000 timer på de tre år, mens de 40 fotovogne øst for Storebælt har været på gaden i 85.600 timer. Alligevel har fotovognene mod øst kunnet udskrive bøder for knap halvdelen af det samlede beløb på 2,4 milliarder kroner fra 2015 til 2017.

Kigger man på, hvilke veje danskerne har haft sværest ved at overholde fartgrænserne på, tegner der sig da også et billede af, at man på Sjælland og ikke mindst i København har haft en tungere højrefod end trafikanterne, der kører vest for Storebælt.

På en klar førsteplads finder man den kun 1,3 kilometer lange H. C. Andersens Boulevard i det centrale København. Her har fotovognene udskrevet bøder for 75 millioner kroner på de tre år - svarende til omkring 225.000 kroner for hver gang fotovognen har været i aktion på den placering.

