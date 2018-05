Gelsted: Fredag 1. juni er der teater i Gelsted.

Det er historien "Når bladene falder". Den handler om en bedstefar, der kun har to ting tilbage: En gammel radio, der ikke virker og en dukke, der har fulgt ham hele livet. Alt andet har han smidt ud, og på sin næste rejse kan han ikke have noget med.

En dag kommer hans barnebarn på besøg og får radioen til at spille igen, og så begynder dukken at danse. Det er den bedste dag i lang tid. En god dag at dø. Så det gør bedstefar, men fra den anden side viser han alligevel indflydelse på sine efterladtes liv.

Forestillingen er for hele familien, og det at se den sammen flere generationer sammen kan gøre det lettere at tale om livets uundgåelige afslutning.

Efter forestillingen er der spaghetti med kødsovs i sognehuset. /exp