Film: Har du en god idé til en kortfilm? Så er det nu, du har chancen for at gøre den til virkelighed - uanset hvor erfaren en filmskaber du er.

For niende år i træk præsenterer Odense International Film Festival nemlig konkurrencen "Pitch Me Baby" i samarbejde med Danske Dramatikere og Danske Filminstruktører.

Ud af gennemsnitligt 100 modtagne idéer bliver otte udvalgt til at live-pitche under OFF18 i august. "At pitche" betyder hurtigt oversat at sælge en idé på kort tid - en slags salgstale.

Live-pitchingen foregår under OFF18 på den måde, at man på kun fem minutter skal forsøge at overbevise en kompetent jury og et stort publikum om, at lige netop dén idé fortjener en hjælpende hånd til at komme tættere på en realisering.

I "Pitch Me Baby" vinder den bedste kortfilmidé 35.000 kroner og som noget nyt også konsulentbistand til projektet fra et af jurymedlemmerne, mens 2. præmien lyder på 15.000 kroner.

Deadline for tilmelding er 1. august.