Revy

Middelfart: Travlhed på alle fronter og så i den varme: Middelfart Amatørteater og Lillebælt Værftet opfører i samarbejde årets revy i weekenden lørdag 1. og søndag 2. juni, og lige nu er der travlhed på alle poster.

Amatørerne arbejder med de sidste detaljer.

- Hvem går ind hvor? Hvem har hunden? Kan vi teksterne? Uh det giver sved på panden, når vi er så tæt på, lyder det fra revyfolkene.

Samtidig knokler værftets frivillige med at omdanne et arbejdende værksted til et hyggeligt lokale, hvor der kan spilles revy. Det bedste af det hele er, at der næsten er udsolgt til begge forestillinger.

- Der er i skrivende stund ganske få billetter tilbage til lørdag aften, men fortvivl ikke hvis det ikke lykkes at få billet, for der er forpremiere onsdag 30. maj klokken 20, hvor billetterne sælges i døren, så alle har en chance for at se et brag af en revy, hvor flere borgmestre omtales kærligt, meddeler Vibeke Hansen, forquinde for Middelfart Amatørteater.