Håndbold: Hvis du ikke er en af dem, der skal til Frederiksberg for at se den tredje og afgørende finale i Håndboldligaen søndag eftermiddag, men alligevel ønsker at se kampen i en finalestemning, kan det stadig lade sig gøre.

Bryggeriet Flakhaven viser kampen på storskærm i samarbejde med TV 2.

- Vi vil give folk muligheden for at se denne her sportslige begivenhed, hvor Odense spiller finale om danmarksmesterskabet. Så alle dem, der ønsker at se kampen, kan komme til det, forklarer Odense HC's kommercielle chef, Lars Peter Hermansen.

Finalen begynder klokken 16.00. Når den er overstået og medaljerne delt ud, drager spillerne mod Fyn, hvor de vil blive fejret på Flakhaven.