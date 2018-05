Louise Arendt vil fastholde og udbygge arbejdet for at nedbringe brugen af tvang på afdelingen.

- Jeg er her for patienterne og har i mange år været drevet af, at patienterne modtager den bedst mulige behandling. Det spiller rigtig godt sammen med mit ønske om også at fokusere på medarbejdernes trivsel og en funktionel arbejdsplads. For det er helt centrale elementer, når vi skal gøre det godt for patienterne. Jeg ser frem til at finde en god balancegang i mit nye job, sammen med den øvrige ledelse, siger Louise Ahrendt.

- Jeg kommer fra et almenpsykiatrisk afsnit og skal nu arbejde i et hus, hvor der er en stor retspsykiatri. Så det skal jeg naturligvis lære lidt mere om. Men fælles er, at det er psykiatriske patienter, uanset om de er i almenpsykiatrien eller i retspsykiatrien, pointerer Louise Ahrendt.

Det betyder samtidig, at Louise Ahrendt vil arbejde på at fastholde og udbygge arbejdet for at nedbringe brugen af tvang på afdelingen. Et andet fokuspunkt for Louise Ahrendt er forskning og uddannelse af nye læger.

- Det er vigtigt, at vi har et godt uddannelsesmiljø, så yngre læger ønsker at tage deres uddannelse her hos os. Det er også vigtigt, når vi skal rekruttere nye læger til afdelingen. Jeg lægger desuden vægt på, at vi har gode forskningsmuligheder for yngre læger, siger hun.

Louise Ahrendt bor i Odense sammen med sine tre børn.