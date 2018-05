Vi får ifølge fremtidsforsker ikke det fulde udbytte af robotbiler, før de kan snakke sammen indbyrdes, enten direkte fra bil til bil eller via sendemaster i lygtepæle og vejskilte. Her bliver den nye generation af mobiltelefoni, 5G-netværket, og netværkets korte latenstid, vigtig, for med hastigheder på over 100 km/t kan bilerne ikke vente ret længe på at få svar fra hinanden, siger Klaus Æ. Mogensen.