Kloden rundt

Østrig: I årevis har mange sundhedsforskere kigget med beundring mod landene i middelhavsområdet, hvor hyppig indtagelse af frugt og grønt, men også fedtholdige fødevarer som nødder, fisk og olivenolie har vist sig at gøre noget godt for folkesundheden. Men ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er den traditionelle middelhavskost ved at uddø, skriver BBC. I lande som Italien, Spanien, Cypern og Grækenland er over 40 procent af børn på ni år enten overvægtige eller decideret fede. Det er den højeste andel i Europa. Problemet er, siger WHO, at søde sager, junkfood og sodavand vinder indpas. (ritzau)