Kloden rundt

England: 18 minutter. Så lang tid fik to fupmagere den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, i tale i telefonen forleden. Den ene af mændene udgav sig ifølge The Guardian for at være den nye premierminister i Armenien og sagde, at han havde brug for hjælp inden et møde med Ruslands præsident, Vladimir Putin. - Det er meget vigtigt, at vi ikke får en ny kold krig, skulle Johnson have sagt i opkaldet. Johnson fattede først mistanke, da manden i den anden ende af røret påstod, at Putin yder økonomisk støtte til lederen af britiske Labour, Jeremy Corbyn. Det er tilsyneladende en duo kendt som Vovan og Lexus, der stod bag. Tidligere har de to lavet lignende numre med Tyrkiets præsident og sangeren Elton John. (ritzau)