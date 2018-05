Kloden rundt

USA: Det kan godt være, at et planlagt topmøde mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, er blevet aflyst. Men i Det Hvide Hus' souvenirbutik er det stadig muligt at få fingre i en særlig mønt, der er blevet produceret op til mødet, skriver nyhedsbureauet AFP. Mønten viser silhuetter af Trump, Kim og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in. Souvenirbutikken oplyser, at den er klar til at give folk pengene tilbage for mønten, hvis de er utilfredse. Interesserede kan nu købe mønten til nedsat pris - 19,95 dollar - og spare fem dollar. (ritzau)