Jeg læser, at der er uenighed i Ærøs kommunalbestyrelse om, hvorvidt man skal købe eller leje et hus i Marstal, sådan at tilflyttere kan afprøve ølivet, inden de anskaffer blivende bolig. Huset skal være beregnet til børnefamilier. Så langt er man enige.

Hvorfor er det nu, at man altid vil have det, man egner sig mindst til? Ærø har rigtig mange kvaliteter, men øen savner arbejdspladser, og her er ikke de store fremtidsmuligheder for børn og unge. Det er næppe her, ansvarlige forældre vælger at slå sig ned. I hver fald ikke varigt. Man kan ikke sammenligne tilflyttere med eksisterende ærøboer. Sidstnævnte har ofte tilknytning til øen gennem mange generationer og tradition for de erhverv som findes på Ærø. De har også det nødvendige netværk. I stedet for bevidstløst at satse på børnefamilier, som man alligevel ikke kan gøre noget godt for, bør man satse på at gøre Ærø til et sted, hvor danskerne drømmer om at tilbringe deres otium. Et dansk "Florida" om man vil.

Mange seniorer har gode pensioner og er attraktive skatteborgere, som bidrager langt mere til kommunekassen, end de modtager i service. Naturligvis efterspørger disse velstillede seniorer nogle goder, fx at man også kan gå ud at spise en god middag udenfor den korte sommersæson, men det ændrer sig nok med efterspørgslen. For mange vil det også være afgørende, at der er gode sejlsportsfaciliteter, men det har Ærø jo netop i så rigeligt mål.

Et langt stykke hen ad vejen vil det blot være et spørgsmål om at fortælle om de herligheder, Ærø allerede har, men jeg er sikker på, at kommunalbestyrelsen sagtens kan få flere gode ideer, hvis blot man ændrer fokus til den målgruppe, hvor kunderne formentlig befinder sig. Hvis kommunen vil satse på et "prøvehus" i Marstal, bør det nok snarere være et hyggeligt gammelt hus midt i byen med gårdhave end et parcelhus med græsplæne i byens udkant. Mange byhuse er så billige, at det vel dårligt kan betale sig at leje dem.