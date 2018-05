Debat: Vanvid med jagt i Pipstorn

Det er måske en lidt provokerende overskrift men det er min ærlige mening.

Det er det rene vanvid, at en lille gruppe jægere kan finde på at søge om lov til at drive jagt i Pipstornskoven med farlige skydevåben i dette herlige naturområde.

På mine tidligere cykleture i området har jeg mødt skilte med skiltning: "Jagt i dette område." Der skydes".

Uha-Uha. Jeg turde i hvert fald ikke cykle og bevæge mig i dette område. Jeg erfarer, at disse skilte nu bliver fjernet, men det er ikke nok.

Pipstorn er et unikt område hvor der sommeren igennem kommer mange turister for at opleve oldtidsminderne i skoven og hvor der i øvrigt her er oprettet faciliteter for skolebørn mm. Jeg vil anbefale de ansvarlige i kommunen, at det generelt bliver forbudt med jagt i Pipstornskoven. Måske i nogle andre områder for de ivrige jægere fra kl. 4 til 6 om morgenen kan være tilladt.