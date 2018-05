Vester Hæsinge: Fra på mandag bliver det lidt tryggere at bo i Vester Hæsinge. Da bliver der nemlig sat en hjertestarter op ved X-huset.

Når et hjertestop indtræffer, betyder hurtig hjælp forskellen på liv og død. Derfor har bestyrelsen for Vester Hæsinge Hjertestarter taget initiativ til at få hængt en hjertestarter op ved X-huset. Hjertestarteren, der er doneret af Trygfonden, kommer til at hænge udendørs på X-huset, så den er tilgængelig hele døgnet og kan ses på hjertestarter.dk.

Overrækkelsen finder sted mandag 28. maj klokken 14.30, hvor medlemmer af foreningen skal på kursus i livreddende førstehjælp.

Hjertestarteren overrækkes af Jane Heitmann, som er medlem af Trygfondens regionale råd i Region Syddanmark, og hun vil overrække den til Gurli Rindebæk, formand for Vester Hæsinge Hjertestarter.

Cirka 4000 personer falder om med hjertestop i Danmark hvert år, og godt 13 pct. af dem overlever. Hvis der er vidner til hjertestoppet, øger deres indsats med livreddende førstehjælp og stød fra en hjertestarter, inden ambulancen når frem, chancen for, at personen overlever. Hvert minut tæller, og den mest effektive behandling mod hjertestop er et elektrisk stød til hjertet.