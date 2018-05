Rudkøbing: Mens solen bager på havnen i Rudkøbing, er Britt Christensen i fuld sving med pensel og hvid maling inde i den gamle havnekiosk.

Kiosken, der også er kendt som Sekskanten, blev sat til salg af den tidligere ejer Lillan Østlund Hansen i efteråret 2017.

Britt Christensen købte Sekskanten i december.

- Det har jeg gjort for at prøve noget nyt og noget andet. Jeg havde lyst til at prøve noget andet, for jeg har solgt tøj hele mit liv. Og hvis man ikke gør nogle ting, så sker der ikke noget, siger Britt Christensen.

Tidligere har hun haft sin egen tøjbutik kaldet "Connie og Peder" i Svendborgs Møllergade. Den lukkede i 2016, da den gik konkurs på grund af manglende kunder medført af anlægsarbejde i forbindelse med byfornyelsesprojektet "Den grønne tråd".

Britt Christensen er født og opvokset i Rudkøbing. Hun holder meget af at sejle, og ser frem til at blive en del af det faste inventar på havnen.

Ideen til at købe Sekskanten fik hun, da hun læste en artikel om, at købmanden var til salg.

- Det var nok lidt tilfældighedernes tilfældighed, men jeg tænkte, at det var et fint hus. Så kontaktede jeg ejeren, og så blev vi enige om det.