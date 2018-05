Spodsbjerg: Spodsbjerg Badehotel præsentere søndag 3. juni sangeren Margrete Grarup og pianisten Esben Just.

- At få lov til at præsentere en sanger i den klasse som Grarup tilhører er ikke hverdagskost for hverken Langeland eller Spodsbjerg. Margrete er rundet af gospel/blues/jazz miljøet i Ålborg og har langsomt, men sikkert fundet sig en stadigt større fanskare rundt i landet. Med sit Grarup Allstars har hun lagt publikum for sine fødder, og da hun i november gæstede badehotellet for første gang, var der en stemning af, at man var vidne til noget stort, hvad man også var, skriver Spodsbjerg Badehotel i en pressemeddelelse.

Esben Just er en gammel kending i Spodsbjerg og vil med sit swingende piano og vokal give Grarup et medspil, der nok skal løfte også denne eftermiddag på badehotellet op under loftet og ind i hukommelsen.

Der er spisning mod forudbestilling inden koncerten, som bliver afholdt i salen med start klokken 14. Entre 150 kroner. /EXP