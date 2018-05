Med forklædet godt bundet om sig ryger ovnlågen ned, og ud tager hun en plade med færdige osteboller, vender dem om for at sikre sig, at de nu er færdige.

Hen til vasken iler hun og skyller en kniv eller fade af.

Hun går over i hjørnet for at hente varmekasserne, så de lune retter - som denne torsdag pasta med rød peber og kylling - kan holde sig lune i plastikbøtterne med låg.

Det er nemlig først fra kl. 11.30, at den hjemmegjorte mad langes over disken til eleverne overfor på skolen.

Inden vi går derover, samler Karina Christensen, som fylder 50 til november, kompost-afklip sammen i en bøtte.

Hun har nemlig en veninde i Stoense Udflytter, som holder høns, så også de får frisk guf hver dag.

Karina Christensen, der både er uddannet kok og tjener, giver gerne en ekstra sjat penge for det genbrugspapir, som dagens sandwich - pikant ost med skinke - er pakket ind i eleverne, for:

- Jeg går ind for at bruge så få forkerte resurser som muligt, så alle bøtter med låg bliver genbrugt og hønsene får deres. Det er min måde at hjælpe til at mindske vores resurseforbrug, så vi også har en fremtid i overmorgen, forklarer hun.