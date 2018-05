Sabine Majus, Chiara Mancini og Ketty Viuf får ønsket opfyldt om et aktivt arbejdende showroom i Rudkøbing. Lokalet, der udlejes under Aktion Tomme butikker, ligger i Sidsel Bagersgade.

Rudkøbing: De to guldsmede, Sabine Majus, Herslev og hendes italiensk/franske iværksætter-praktikant, Chiara Mancini, har endelig fået en aftale på plads under Aktion Tomme Butikker.

Siden vinteren har Sabine Majus arbejdet på at finde et egnet tomt butikslokale, efter hun først var godkendt som deltager i Aktion Tomme Butikker, der er en støttepuljeordning under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (tidligere Boligministeriet).

Flere butikker har hun haft kig på, men udover sine egne krav til et lokale uden gulvtæppe af hensyn til de workshops, hun ønsker at afholde for både langelændere og turister, er de egnede butikslokaler blevet udlejet på normal vis.

Og det er selvfølgelig et plus, eftersom aktionens hovedformål netop er at præsentere en bymidte uden gabende tomme huller i vindues-udstillingerne.

Til brug for dels en smykke-workshop, dels en grafik-workshop ledet af Ketty Viuf, er nu endelig fundet den ideelle butik, som ligger i Sidsel Bagersgade i Rudkøbing.

Når Sabine Majus arbejder sammen med den nyuddannede Chiara Mancini er det fordi, den italienske guldsmed, der er uddannet i Bordeux i Frankrig, under sit halve års ophold i Danmark skal lære, hvordan man driver en virksomhed som selvstændig.

Intentionen er derfor, at det primært er Chiara Mancini, der har sin daglige gang i butikken, som officielt åbner onsdag 13. juni.

Tanken med butikken er ikke bare at udstille og sælge guldsmedevarer. Snarere tværtimod.

For i følge Sabine Majus skal butikken være et aktivt tilbud til byens besøgende. Et sted, hvor interesserede kan kigge ind og se, hvordan smykkerne bliver til eller selv deltage i workshops.