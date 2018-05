Ifølge Danmarks Statistik er der flere end tidligere, der flytter til de danske småøer. Det får nu Sammenslutningen af Danske Småøer til at iværksætte en kampagne, der skal få endnu flere til at vælge ø-livet. Vurderingen fra den kant er, at der tale om en modtrend til urbanisering, hvor folk flyttet til storbyerne. Det stiller en ekspert i bosætning sig dog tvivlende overfor. Til gengæld står det klar, at især børnefamilier og midaldrende søger det stille liv blandt andet på øerne.