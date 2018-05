Gennem de sidste to år har især børnefamilier rykket teltpælene op på fastlandet for at slå sig ned på Strynø. Samme mønster gør sig netop nu gældende på en række andre småøer, men endnu flere skal fristes til det stille ø-liv. Derfor skruer Sammenslutningen af Danske Småøer i samarbejde med LAG Småøerne nu op for markedsføringen og vil blandt ansætte en bosætningskonsulent.

Strynø: Sidste år i november kunne strynboerne glæde sig over, at 20 voksne med i alt 15 børn i løbet af året flyttede til øen.

Samlet set er de 27 øer i år gået frem med 40 indbyggere, og for at styrke den udvikling har småøerne i fællesskab netop lanceret bosætningsstrategien "Nye naboer - mere ø-liv".

For at understøtte indsatsen søger sammenslutningen nu en konsulent til at varetage arbejdet og udgøre den drivende kraft i projektet.

Samlet set består indsatsen af fire områder, som med Lise Thillemann Sørensen egne ord dels handler om at give beboerforeninger og bosætningsgrupper en saltvandsindsprøjtning og sætte dem sammen for at styrke den fælles indsats.

- Så kan de netværke og de kan finde ud af deres behov. Nogle har måske brug for at få en hjemmeside til at fungere i forhold til bosætning, andre kan have behov for rådgivning i forbindelse med oprettelse af boligforeninger. Der er også generelt mangel på lejeboliger på øerne blandt andet fordi man ikke bare kan bygge nyt på grund af landzone- og kystbeskyttelsesregler, siger hun.