Eva Teudt, Brohusgyden 1, Glamsbjerg

Kronprins Frederiks job er at være kronprins - og som kronprins er han på toppen at sin karriere. Han har vist aldrig været mere populær og respekteret.

En dag skal han skifte job, han skal være konge når dronning Margrethe dør. Jeg ser hans nuværende job som en slags mesterlære, hvor han gradvist bliver oplært til at være konge, og jeg tror ikke, han selv har travlt med at overtage tronen. Det er kun en fordel for ham og hans familie at vente, hans personlighed og selvsikkerhed vokser med årene, og pressetrykket på børnene vil blive langt større, når han bliver konge.

Der er i øjeblikket ingen grund til, at han skulle overtage tronen før tid. Vi har en elsket og meget dygtig dronning. Hvis dronningen engang skulle blive så svækket, at hun ønsker at overlade tronen til sin søn, så er det en anden sag. (De eneste, der vil have glæde af at regentskifte nu, er pressen, det er nok også derfor, vi i det hele taget har debatten).

Når hans tid kommer, er jeg sikker på, at kronprinsen vil blive en glimrende konge, og da han er en moderne mand, vil han nok modernisere kongehuset, ligesom hans bedsteforældre og hans forældre gjorde. At han er en mand af sin tid, ser jeg som hans store styrke.