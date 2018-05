Den danske våbenhandler Peter Frederiksen har i første omgang fået afvist sit ønske om at anke en dom, hvor han i marts blev idømt to gange livstid for medvirken til drab og for voldtægt af et barn.

Det oplyser såvel Phaladi Shuping, der er talsmand for anklagemyndigheden, som danskerens forsvarer, Marius Brewer, til Ritzau.

- Anken blev afvist, siger forsvareren.

Danskeres ønske blev ved et retsmøde fredag fremsat for dommer Johann Daffue, som også dømte danskeren i sagen. Det er ifølge Phaladi Shuping normal praksis, at samme dommer ved samme domstol først ser på sagen.

- Sådan er proceduren. Hvis han anmoder om at anke, skal han stilles for den samme dommer, som dømte ham, siger talsmanden og forklarer videre:

- Hvis han er overbevist om, at højesteret kan komme til en anden konklusion, kan han fortsætte i højesteret.

Marius Brewer oplyser, at danskeren inden for de næste tre uger vil indsende en begæring til en højere retsinstans.

- Det er vores sidste håb, lyder det fra forsvareren.

Sagen begyndte tilbage i 2015, da danskeren blev anholdt efter fund af afskårne kvindelige kønsdele i hans fryser. Siden blev anklager om omskæring dog frafaldet.

I marts blev Peter Frederiksen idømt to gange livstid samt mere end 40 års fængsel.

Livstidsstraffene fik han for voldtægt af en pige og for at have bestilt mordet på sin kone, som blev skudt i det lille land Lesotho, der ligger omsluttet af Sydafrika. Det skete få måneder efter Peter Frederiksens anholdelse.

Han blev desuden dømt for en række andre anklager - blandt andet besiddelse af børneporno og ulovlige våben.