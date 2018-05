Fodbold: OB slutter den turbulente sæson med en hurtig sommerudflugt til det sydfynske, når Superliga-holdet gæster Korinth, der som bekendt ligger lige nord for Faaborg og logisk nok syd for Odense.

Fredag stod menuen på en løbetest for spillerne, mens lørdag er fridag.

Korinth IF er en del af Øens Hold-samarbejdet, og klubben markerer dermed sit 60-års-jubilæum. Korinth spiller til daglig i Serie 3 og har et idyllisk stadion på Vinkelvej 5, og der er både en pølsevogn, skyggende træer og hele molevitten på den arena, der ligger lige bag den gamle kro, som nu drives videre af en lokal borgergruppe - dog ikke som decideret kro til almindelig information IOB-tilhængerne.

Korinth IF spiller i Serie 3 og har fået en fornuftig træningskultur i gang, hvor man ikke sætter ambitionerne højere end hvad evnerne og den generelle kropskultur kan bære, men klubben vil dog gerne runde Serie 2 på et tidspunkt. Det hindrer dog ikke Sport Fyn i at betragte OB som en endda ganske gevaldig favorit.

Klubben har til tider produceret ganske fornuftige talenter, og dribleren Ulrik Johansen, der for cirka 15 år siden rundede OB og Vejle, fik sin fodboldopvækst i Korinth.

Der er kampstart klokken 13.45, og der vil både være mulighed for at få en snak med OB-spillerne om, hvad der er gået godt, og hvad der er gik galt, og man kan få et billede og/eller en autograf med ens favoritspiller.

OB indleder træningen igen den 18. juni.