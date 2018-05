Ærø: Årets koncertrække på Søbygaard indledes med en poetisk forårskoncert onsdag 30. maj kl. 19.30 hvor trioen Trier, Sievert, Trier har sammensat et program af egne nye numre med eksempler fra det klassiske guitarrepertoire arrangeret for to guitarer og cello.

Komponisterne som blandt andet Heitor Villa Lobos og Egberto Gismonti trækker trådene bagud, mens nye numre af de to guitarveteraner Lars Trier og Christian Sievert og art-rock musikeren, Cæcilie Trier fører up to date. De to sidstnævnte er pladeaktuelle, mens Lars Trier maler billeder på livet løs og spiller med "Malende Musikere".

Billetter købes på turistbureauet og ved indgangen en time før koncerten.