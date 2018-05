Tak til en klog kone på 95

Hun er 95 år og fra Ørbæk. Læser avisen langsomt og med lup. Hver dag og falder derved over et navn, hun husker fra for ca. 15-20 år siden. Dengang hun var medlem af Det konservative Folkeparti. For det er det hun er. Konservativ helt ind på dna'et og stadigvæk.

Hun ser mit navn i avisen og godt to-tre uger senere modtager jeg et seks sider håndskrevne brev. Det har været en tur over Christiansborg, hvor hun selvfølgelig godt vidste, at jeg endnu ikke er indvalgt. Men partiet måtte da vide, hvor jeg bor og hjælpe brevet helt frem.

Jeg fik derfor brevet, hvor hun fortalte om glæden ved at se, at jeg var i gang med politik igen. Det blev jeg både beæret og rørt over. Og ramt. For hun har ret: Jeg er meget glad for at være tilbage i kapløb om en plads i dansk politik.

På en måde mærkede jeg, at hun - trods lup, alder og den fysiske afstand - gennemskuede mig med sine kloge, milde øjne, jeg husker fra dengang i Haderslev. Hun og jeg går nemlig tilbage til dengang partiet afholdt forsvarskonferencer i grænselandet. Med faner, alvorlige taler om klodens sikkerhed, og hvor forsvarschefen deltog med den sorte kuffert - hvis nu russerne blokerede trafikken over Østersøen.

Selvfølgelig skrev jeg tilbage. I hånden. Et længere brev, det tog sin tid at lave, for der var en del at kommentere. For hun havde skrevet om sin pause fra vores parti, hvori hun i mellemtiden havde været i håndskreven korrespondance med et andet partis politiker, hun mente stod godt fast på de konservative værdier og respekterede hendes ønske om denne kommunikationsform.

Hendes brev har sat flere udråbstegn hos mig. Om at blive set og anerkendt. Det har alle mennesker brug for.

Men vigtigst så mindede brevet mig om, at det er sandt, at vi taler lidt for hurtigt og lidt for meget henover hovederne på hinanden i de sociale medier, hurtige mails og sms'er. Vi tygger og fordøjer ikke rigtigt det, vi siger og det vi hører. Og emnerne skifter lige så hurtigt, som blink fra et træt lysstofrør på en glemt station på Nordfyn. Den digitale kommunikationsform på de sociale medier meldes af stadigt flere som direkte skadelig for den demokratiske dialog. Facebook-roderi og fake news er trådløse våben, vi gør klogt i at forholde os meget mere kritisk overfor.

Det vil jeg tage med i mine telefonopkald til nye medlemmer af partiet, som jeg har ansvaret for på Fyn. Så langsomme er vi dog endnu - i Det Konservative Folkeparti - at vi stadigvæk bruger telefonen som den oprindeligt var tænkt. Dengang den blev opfundet, men heldigvis ikke ødelagde værdien af det håndskrevne brev.

Måske tager hun mit opkald en dag. Det håber jeg inderligt.