Skolen. En milliard til folkeskolen, tak

Der er iltmangel i den danske folkeskole. Der er brug for, at vi satser massivt på vores folkeskole. Folkeskolen er der, hvor vi mødes på kryds og tværs af skel. Det er der, hvor fællesskaber styrkes. Det er der, hvor dannelse, kultur, kreativitet og høj faglighed mødes. Men i øjeblikket er rammerne for vores fælles folkeskole i mange kommuner udfordret.

I sidste uge foreslog formanden for Skole & Forældre, Mette With Hagensen, at nu må det være folkeskolens tur til at blive tilgodeset med en milliard i forhandlingerne mellem KL og regeringen. Forslaget er så indlysende rigtigt, at jeg naturligvis bakker op med klapsalver og en inderlig bøn til parterne om at satse på vores folkeskole.

Der er mange oplagte steder at tage fat, når det gælder investeringer i folkeskolen. Der er brug for midler på alle skoler til at man fx kan have uddannede lærere og pædagoger ansat. Der er brug midler til at benytte uddannede vikarer ved fravær. Når man går i skole, så skal der naturligvis også være råd til lejrskoler. Et af de allervæsentligste elementer i folkeskolereformen er "Den Åbne Skole", hvor skolen åbner sig op mod erhvervslivet, kulturinstitutioner, foreninger mm. Dannelse, kultur, kreativitet og høj faglighed skal ikke være stavnsbunden til klasselokalet. Eleverne skal naturligvis møde den omgivende verden.

Lad os satse på fremtiden og vores børn. Lad os investere i folkeskolen.