Handicap. Fordi man er ordblind, er man ikke dum

Fordi man er ordblind, er man hverken dum eller doven. Ordblindhed er et af vores største samfundsproblemer, og det er på tide, at vi tager udfordringen op. Havde det været et mere synligt handicap, havde man aldrig ladt stå til på samme måde.

Alt for mange kæmper med ordblindheden alene og har oplevet at blive sat i forskellige båse igennem deres liv. De bruger deres positive energi på at skjule ordblindheden og opbygge forsvarsmekanismer i stedet for at få den rigtige hjælp og støtte. De oplever nederlag og uddannelses- og karrieremæssige begrænsninger, fordi deres ordblindhed enten ikke er blevet opdaget i tide, eller fordi de ikke har fået de rette hjælpemidler. Vi skal have gjort op med tabuet, så ordblinde ikke skal føle sig utilstrækkelige, når sandheden er at langt de fleste ordblinde må arbejde hårdere og kæmpe mere end alle andre.

Ordblindhed er i mange tilfælde arveligt og er derfor ofte medvirkende til at fastholde den negative sociale arv. Vi er blevet gode til at teste ordblindhed tidligt, men det er ikke nok. Vi har et mål om, at langt flere voksne skal screenes og modtage ordblindeundervisning.

Hjælper man mennesker med at få gjort noget ved deres ordblindhed, lukker man verden op for dem. De bliver både bedre stillet i forhold til de udfordringer som arbejdslivet byder på, men de bliver samtidig mere uafhængige, og i stand til f.eks. selv at hjælpe deres børn med lektier eller forstå brevene fra kommunen.

Der ligger et kæmpe uforløst beskæftigelsesmæssigt potentiale, hvis de som uddannelsesmæssigt tidligere pga. ordblindhed er blevet holdt tilbage, kommer i gang, kan vi sikre meget af den kvalificerede arbejdskraft, som virksomhederne mangler.

Ufaglærte kan blive faglærte, vi kan øge kompetencer og livskvalitet hos mange, og når vi uddannelsesmæssigt løfter i bunden, kan det skabe plads i til dem, som i dag har svært ved at få en fod inden for på arbejdsmarkedet.

Det kræver dog, at vi tør tage springet. Fra den socialdemokratiske byrådsgruppe vil vi sætte et stærkt fokus på, at ordblindhed i fremadrettet ikke er et tabu og et problem for så mange.