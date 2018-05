Der bør være en beskyttelseslinje 50 meter vest for jernbanen langs Den Fynske Landsby for at bevare biodiversiteten i landsbyen.

Grunden er, at landsbyer i gamle dage ikke alene var mennesker, bygninger og lignende, men også en rig omgivende natur. Den sammenhæng er en vigtig del af Den Fynske Landsbys formidling. Der er svaler, spurve og mange slags småfugle, der lever af insekter der kommer fra skoven. Min erfaring er, at børnene glæder sig over det rige fugleliv i landsbyen.

Det planlagte nybyggeri langs Den Fynske Landsby overholder lovens krav om en 25 meter beskyttelseslinje fra jernbanen. Det er for lidt, hvis Den Fynske Landsby fortsat skal være i verdensklasse, men med 50 meter skulle det lige være muligt.

Det er derfor ikke grådigt, hvis Odenses borgere kræver, at byggeprojektet overholder en 50 meter beskyttelseslinje fra jernbanen.