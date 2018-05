Ældreråd. - Vi har haft flere møder

Kære Mogens Banke. I dit læserbrev 24. maj giver du indtryk af, at der ikke er kontakt mellem Ældrerådet og mig. Det er jeg nødt til at korrigere.

Jeg har allerede nu mødtes med rådet ved flere lejligheder, og haft indtil flere møder med både Ældrerådets formand og forskellige ældrerådsmedlemmer.

Der er også planer om flere møder i nærmeste fremtid. Både med mig alene og med hele Ældre- og Handicapudvalget.

Desuden har forvaltningen en deltager med ved alle Ældrerådets møder, så der også derigennem er et tilbageløb til mig.

Efter en turbulent start med formandsskifte skal Ældrerådet nu have ro og opbakning til at finde sine ben igen. Ældrerådet er en vigtig samarbejdspartner for Odense Kommune og en vigtig stemme for de ældre, og jeg ser frem til vores fortsatte samarbejde.

___