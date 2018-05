Ældremaden. Borgmesteren er problemet - og løsningen

Debatten om ældremaden føres desværre ofte på et for løst grundlag. Endog læser vi indlæg, der ofte bruges mere som undskyldning for personangreb end om maden, hvilket ikke gavner nogen.

Jeg har personligt deltaget i debatten om maden til de ældre i en årrække. Hvor jeg har argumenteret for, at de ældre skal have frisklavet mad hver dag. Dette er stadig min holdning. Udover debat har jeg arbejdet direkte via flere kanaler for, at dette skal ske.

Senest er jeg blevet valgt ind i Ældrerådet, hvor jeg er kommet nærmere målet. Men direkte indflydelse har jeg ikke. Ældrerådets rolle er udelukkende af rådgivende art - ud over dette kan Ældrerådet komme med indstillinger til byrådet.

Til glæde for de ældre i Danmark bliver maden nu lavet mere og mere på plejehjemmene. Det sker også på plejehjemmene i Odense. F.eks. laver et plejehjem mad til ca. 150 personer og kunne nemt levere frisklavet mad til et ekstra plejehjem med 50-60 beboere. Denne fremgangsmåde bliver allerede brugt mellem to plejehjem. Andre laver maden kun til egne beboere. Desværre drejer dette sig kun om seks alle selvejende institutioner. Ingen kvaler - beboerne betaler selv.

Desværre ikke på ca. 25 plejehjem. De skal alle modtage maden fra Byens Køkken. I sig selv intet problem, da maden derfra både er af høj kvalitet og meget afvekslende. Der er ting, nogle beboere gerne vil have rettet, hvilket kun drejer sig om lidt vilje. Den gode mad, Byens Køkken producerer, bliver kølet ned for at blive opvarmet flere dage senere. Hvilket betyder, de ældre skal leve af opvarmet mad hver dag resten af livet. Hverdag som juleaften. En molboagtig måde at gøre det på. Meget af maden bliver tør ved opvarmningen - problemer vi alle kender med andendagsmad og bruger det derfor ofte til biksemad.

For god ordens skyld skal nævnes, byrådet har iværksat et såkaldt madforsøg på to plejehjem. Pris ca. 5.000.000 kroner. Byrådet kunne spørge ovennævnte seks plejehjem.

Så det er ikke maden, der er problemet. Men at det er gjort til politik - med en beslutningstager: Politikeren. Direkte adspurgt vil de fleste gerne gøre det rigtige. Spørger man Susanne Crawley Larsen (R) vil hun gerne, at maden laves på plejehjemmet og har endda forslag til, hvordan Byens Køkken kan udnytte sin kapacitet.

Det samme svar har stort set Jane Jegind (V). Christel Gall (DF) er frontkæmper for, at det skal ske. Hvilket også Brian Skov (EL) har været. Sådan kan vi blive ved, indtil vi når til Søren Windell (K), hvis store ønske også er, at maden skal være frisklavet til de ældre.

Hvorfor sker det så ikke med den nye rådmand for Ældre-og Handicapudvalget? Ældre- og Handicapudvalget består af syv medlemmer, hvor flertallet består af fire socialdemokrater, der er topstyret af borgmester Peter Rahbæk Juel (S). Der ligger problemet. Problemet og løsningen.