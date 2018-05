Fodbold: Midtbanespilleren Jonathan Harboe, der torsdag fyldte 18 år, kunne fejre dagen med at have underskrevet en kontrakt, der gør ham til fuldtidsspiller i OB i de kommende tre år. Midtbanespilleren er nu på OB-papir frem til sommeren 2021."Det er en arbejdsom og meget løbestærk midtbanespiller, der fra sommer rykkes fra OB's U19 Ligahold og op i Superligatruppen. Jonathan Harboe, der som 13-årig skiftede til OB fra Øens Hold-samarbejdsklubben Sanderum, underskrev sin første kontrakt med OB for to år siden. Den bliver altså nu fornyet med en endnu finere af slagsen", melder OB.dk. - Jonathan viste allerede for to år siden, at han har et stort og spændende potentiale. Han er dygtig med bolden, han har et godt overblik, og så er han enormt arbejdsom og løbestærk. Hans ungdomskontrakt løb egentlig et år endnu, men med de fremskridt han har gjort i den seneste periode, har vi vurderet, at det er det rigtige tidspunkt at få ham op som fuldtidsprofessionel nu, siger OB's sportsdirektør Jesper Hansen. Tonny Hermansen, der er chef for OB's akademihold, glæder sig over, at et af klubbens store talenter er gjort klar til en fuldtidsprofessionel kontrakt. - Jonathan har arbejdet sindssygt hårdt for det her, og den energi, ydmyghed og vilje, han viser på banen, vidner om, at han også er klar til at tage de næste skridt. Han har leveret flotte præstationer i både U19 Ligaen og Reserveligaen, og han har jævnligt trænet sammen med Superligatruppen, hvor han også har været med på seneste træningslejr og i Superligasammenhæng. Vi tror på, at han på sigt kan følge i samme spor som Desler, Greve, Thomasen, Eskesen og de andre OB-talenter, der allerede har gjort sig bemærket i Superligaen, siger Tonny Hermansen. Jonathan Harboe siger om kontrakten: - Det er en rigtig god gave, og en stor drøm, der er gået i opfyldelse. De seneste måneder er jeg kommet mere og mere ind omkring Superligatruppen, og det har alt sammen hjulpet mig til at lære gamet bedre at kende. Jeg føler mig godt tilpas i truppen, hvor jeg ser op til mange spillere, men selvfølgelig ser jeg lidt ekstra på de spillere, der allerede er kommet igennem fra vores akademi, og på en spiller som Jens Jakob Thomasen, der også kommer fra Sanderum, siger Jonathan Harboe. Når Jonathan Harboe har afsluttet sin ferie, slutter han sig til Superligatruppen, der indleder opstarten til den nye sæson indledes den 18. juni.