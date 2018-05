Trafik. - Det eneste, de kan, er at tælle cykler

Trafikken i Odense er nu ledt væk fra stationsvejen og bag om banegården. Drifts- og kvalitetskoordinator Peder Christensen udtaler: "Det er helt som vi havde forventet, men ikke værre" - og han mener i øvrigt, at rettidigheden for busserne vil forbedre sig i løbet af de kommende dage. "Rigtig mange biler vil nok vælge en anden vej allerede i morgen."

Ingen tvivl om at Odenses kommunes mål er et større benzinforbrug for bilisterne og desværre dermed også større forurening. Og selvfølgelig at flytte handel fra centrum til Tarup- og Rosengårdcenteret.

De dyrt betalte "trafikplanlæggere" kører næppe bil i Odense ... Jeg vil endda vove den påstand, at de end ikke har kørekort. De har en fin uddannelse i at tælle cykler og biler, men absolut ingen sans for, hvad der forvirrer trafikanter, og hvordan de sikrer en større trafiksikkerhed ved at gøre det nemt for bilister at overholde loven.

Et tydeligt eksempel derpå er, at de stadig ikke har taget tavlerne med ensrettet ned, så halvdelen af de biler, der kører bag om banegården, kører - ifølge tavlerne - mod ensretningen.

Det er ret svært at være kørelærer i Odense, når kommunen bestræber sig så hårdt på at bevise sin inkompetence og ligegyldige holdning overfor bilister i Odense.