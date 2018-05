Biblioteker med gratis internet, aviser og ugeblade er med til at fastholde folk udenfor arbejdsmarkedet.

Det er den seneste opsigtvækkende melding fra den neoliberale tænketank Cepos og deres cheføkonom Mads Lundby Hansen.

Det er den slags økonomer, regeringen lytter til. Den slags virkelighedsfjern logik der har præget den økonomiske politik alt for længe.

Det tragiske er, at Cepos-udmeldingen ikke bare er et udtryk for en lidt kedelig økonomisk diskussion. Det er frem for alt et vidnesbyrd om, hvilket usympatisk menneskesyn neoliberalisterne er gjort af.

Mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kan kun piskes i gang, mens de rigeste skal belønnes med skattelettelser. For neoliberalisterne er det solidariske danske sikkerhedsnet og vores fælles velfærd en forbandelse, der gør alt for mange magelige og ude af stand til at gide og arbejde.

Men Cepos-logikken er helt på månen.

Jeg mangler stadig at møde det menneske, der igennem et helt liv vil have fået mere ud af arbejdsløshed end arbejdsfællesskabet. Finde ham eller hende, der er blevet rigere og lykkeligere af at stå i køen på ydelseskontoret, have faste mødetider hos kommunens sagsbehandlere eller konstant måtte skuffe sine børn, fordi der ikke er råd til ferier og fødselsdage.

Det er gak-gak-liberalisme, når det er værst. Totalt fjern fra virkeligheden. De mennesker, der sidder bag deres regneark og regner på den slags, har vi skatteydere betalt for skolegang, gymnasieuddannelse og en lang fin økonomuddannelse, og så bruger de evnerne på noget så tåbeligt som at forsøge at påvise, at udlån af Pippi Langstrømpe -bøger og adgang til lokalavisen skulle gøre livet på kontanthjælp mere attraktivt end fællesskabet med kollegaer, oplevelserne med sine børn og den tryghed og sikkerhed et arbejde giver.