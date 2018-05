- Sport Fyn trænger til samme behandling som OB's træner

Elo Aagaard - hvor har du dog ret. (Dit læserbrev af 23. maj).

Gang på gang - ja stort set dagligt - ligegyldige og uinteressante sportssider om OB, som de fleste af os alligevel ikke læser, mens den største sportsbegivenhed i Danmark nogensinde - VM i ishockey - ikke blev levnet megen plads i spalterne.

Som du, Elo Aagaard, skriver, er det spændende at se, hvornår det går op for sportsredaktionen på FS, at denne begivenhed har fundet sted, og hvor stor den har været. Finalen mellem Sverige og Schweiz har endnu ikke været refereret i avisen. På finaledagen blev det kun til Ritzaus artikel om semifinalen.

Jeg overværede selv seks kampe i Herning i gruppespillet og to kvartfinaler, de to semifinaler samt bronzekampen og finalen i Royal Arena. En helt igennem fantastisk oplevelse - med verdens bedste ishockeynationer (på et noget andet niveau end, hvad OB kan præstere).

Selv den lille lokale avis "Der Nordschleswiger" fra Aabenraa var til stede i Royal Arena. Jeg talte selv med journalisten, men hvor var FS?

Hvor er proportionerne hos Sport Fyn? For alle os, der elsker sport.

Sport Fyns redaktion trænger vist til samme behandling som OB's træner.