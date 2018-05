Langesø: Mountainbike er en blevet en særdeles populær motionsform, fordi sporten favner bredt og udfordrer alle uanset erfaring og fysisk form. Men en del af brugerne er autodidakte, og det kan føre til styrt, da det kræver god teknik, kendskab til cyklen og ikke mindst mange års erfaring at færdes rundt i et kuperet terræn med hop, skarpe sving og hurtige nedkørsler.

I samarbejde med Anette Millennium fra Odense, indehaver af Millennium Cycling, har MTB Langesø siden 9. april tilbudt undervisning i at køre sikkert på mountainbike. Anette Millennium er 51 år gammel og er uddannet MTB-træner fra Sydtyskland.

- Vi kører i grupper på 10 til 15 personer, og jeg har blandt andet fokus på vægtfordeling og teknik. Når du skal ind i et sving, er det vigtigt, at du ikke har for høj fart på - men det er ligeså vigtigt, at du forsøger at få kroppen med ind i svinget, så vægtfordelingen bliver bedre på cyklen, forklarer hun.

Anette Millennium startede med at køre mountainbike som 44-årig, og siden da har hun nærmest ikke flyttet sig fra sædet på cyklen.

- Jeg cykler stort set hver dag. Jeg har et fest herude i skoven, da det er min store legeplads, siger hun og smiler.

- Jeg kører stævner i udlandet og stiller også op til DM, hvor jeg har vundet medaljer. Min søn Ian er også rigtig dygtig og har blandt andet vundet DM-guld, så hele familien er fuldstændig bidt af at køre mountainbike.

Hvis du vil tilmelde dig skolen, så foregår det via telefonnummer 61681302. Tidspunktet er hver mandag klokken 17:30-19.00 med mødested ved den store p-plads ved slottet. Det koster 75 kroner per gang.