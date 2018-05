Fra #MeToo til #SoWhat - sproget har magten

Selvfølgelig bliver man da træt af at høre om det der #Metoo.

Altså den kampagne, der under overskriften #MeToo eller "vi har også været der", forenede millioner og atter millioner af kvinder verden over i en fælles protest over krænkelser med seksuelle under- eller overtoner: Her røg Harvey Weinstein som den første gris i flokken, og senere er notabiliteter som Dustin Hoffmann, Kevin Spacey, komikeren Louis C.K. , Roman Polanski og Woody Allen røget i.

Fortsæt selv listen. I Danmark var det mest opsigtsvækkende afsløringerne af Peter Aalbæk Jensens krænkende opførsel gennem årevis i filmselskabet Zentropa.

Det var vel at mærke ikke løsrevne sætninger fra rygtebørsen, men kvinder der stod frem og fortalte om ydmygelser og grænseoverskridende adfærd med magtforskel, der ville noget.

Det gjorde det ubehageligt at høre på og erkende - og på et tidspunkt var det som om, at alle fik nok - debatten forstummede i hvert fald. Et tegn på, at folk gerne ville "tilbage til virkeligheden" - den vi kan holde ud at tænke på. Det andet kræver handling - klimadebatten har efterhånden gjort at mange mennesker har ændret forbrugsmønster. Men det har vel at mærke taget årtier.

Et godt gammelt trick, kendt fra bl.a. politik, men også reklamer er at kalde tingene noget nyt. Lægge afstand: Vi kalder f.eks. fornyelse for disruption. Vi kalder stresshåndtering for robustheds-udvikling. Vi kalder problemer for udfordringer. Vi kalder drab i familien for tragedier. Vi kalder svin for grise, og vi kalder uheldige møder mellem mænd og kvinder for dårlig kommunikation og misforståelser. Vi kalder besparelser for justeringer og folkeskolereform for udvikling.

Således kaldte litteraturforsker Marianne Stidsen i Politiken også #MeToo-kampagnen et venstrefløjsangreb på den fine Nobelpris, iscenesat af væmmelige populister, de røde og medierne. Tænk engang, som en skrev på Twitter: "Jeg troede, det var en mand, Jean-Claude Arnault, der gennem 18 år har begået seksuelle overgreb på kvinder, der gerne ville læse op i hans litteraturklub, en næsten sikker billet til den svenske kulturelite. Plus et akademi, der med hans frue i spidsen lukkede øjnene for magtmisbruget."

Hun kunne lige så godt have skrevet: Sådan er det jo, noget for noget.

Således bliver overgreb og magtmisbrug parkeret på samme hylde som smiger og billig portvin, eventuelt i kombi med et par gratis teaterbilletter. Og kunsten er taget som gidsel.

Og det er ganske vist ... Knap så eventyrligt var det at læse forsidehistorien om Ålbæk, der ikke kender til nogen "retningslinjer om etik og god opførsel på arbejdspladsen". Og i øvrigt erklærer, at hvis de findes, vil han bryde dem.

Ah, ha, ha ha. Din gamle røver, Peter. Er det så at udstille hanelefanten i sin smådemente sørgelighed - eller er det at favne alle dem, der sidder i lædersofaerne og klukker "nej, ham får de sgu ikke ned med nakken, godt gået, gamle dreng".

Er det ytringsfrihed, ja så absolut. Er der en skjult dagsorden med at få kunsten tilbage i fokus og væk fra - alt det andet sludder og bavl. Her bliver jeg mere i tvivl.

Public service-hævdende DR brillerede op til Cannes-festivalen også med en smidig genfortælling af #MeToo med Per Juul Carlsen i front, filmmand og anmelder.

#Metoo, gamle grise og for få kvinder: Filmfestival åbner midt i massivt brokkeri. Verdens største filmbegivenhed, festivalen i Cannes, begynder i dag. Indtil videre har det handlet mere om brok end om film."

Yndigt. Vi har nu reduceret branchens seksuelle gidseltagning af kvinder (vil du ha' en karriere eller ej?) til brok. Sammen med bøvl om selfies og pressevisninger. Min frygt er, at inden længe, vil #MeToo blive set som en overfølsom reaktion på noget, der bare altid har været en del af livet. Og nu skal vi endda undvære Kevin Spacey, ak, ak, ak.

Som Oscar Wilde engang sagde: "Everything in the world is about sex except sex. Sex is about power."

Der er således ingen grund til at slå hænderne sammen og tro på, at ting er blevet bedre. Magtbalancen mellem kønnene er ulige og fordelingen af privilegier ditto. Ligestilling er en evig kamp . Det er desværre også forudsigeligt, at kunsten tages som gidsel i debatten og gøres til en undskyldning for dem, der har udnyttet den høje magt til egen fordel. Det er lavt.