Haarby: Det har larmet i nogle uger. Og det er Tage Kiltang Bartholin, tidligere byrådspolitiker for DF, ikke glad for. Han er også nervøs for trafiksikkerheden.

Han bor på Linien. Lige ud for, hvor Assens Forsyning er ved at kloakseparere for at adskille spildevand og regnvand. Fra morgen til de første aftentimer larmer det. Og trafikken er tæt lige op til huset.

- Det er en halv meter fra vores trappe, siger han.

Flere af fliserne ved hans hus er knækket.

Han erkender, arbejdet skal laves. Men Tage Kiltang Bartholin mener, at stykket af Linien og Algade, hvor der arbejdes, burde være lukket for trafik og trafikken omdirigeres ad andre veje - f.eks. Landø/Spangevej.

- Hele gennemkørslen i Faldsled var lukket (da der var vejarbejde, red.). Man kørte adskillige kilometer udenom for at komme til Faaborg. Men det kan man åbenbart ikke her i Haarby, siger han.