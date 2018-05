Butik

- Da vi for otte et halvt år siden åbnede på Vejlevej, var der måske en dag eller to om året, hvor vi ønskede os ind i midtbyen. Men nu er det næsten hele tiden. Der sker så meget i midtbyen hele tiden, siger Jan.

I det hele taget er midtbyens efterhånden tætte program med oplevelser og events i midtbyen hovedårsag til, at parret vil flytte butikken.

Sammen med sin hustru, Trine, driver han tøjbutikken Juul. Tidligere på året meddelte de, at de ville flytte fra adressen på Vejlevej til midtbyen og åbne 1. juli på hjørnet af Riddergade og Danmarksgade. Men flytningen gennemføres en hel måned tidligere end oprindelig planlagt.

Fredericia: - Der sker så meget i midtbyen, at vi gerne vil flytte herind så hurtigt som muligt, siger Jan Juul.

Når Juul flytter og åbner 1. juni, bliver det i et butikslokale, der er en lille smule mindre end deres hidtidige lokaler.

- Men det er ok. Lokalerne her kan indrettes mere hyggeligt. Med dametøj i den ene ende og herretøj i den anden, siger Jan.

Juul er ikke del af en kæde. Det giver Trine og Jan Juul frihed til at operere ret frit og udvise imødekommenhed over for kundernes ønsker.

- Vi kender vores kunder og kan købe varer hjem, specifikt fordi vi kender deres smag, siger Trine.

Parret bruger også fleksibiliteten til at holde åbent til klokken 20 hver onsdag. Og de understreger, at de ikke ændrer hverken stil eller udvalg - kun adressen.

Samtidig med, at Trine og Jan flytter butikken, flytter de deres hjem.

- Vi har solgt huset i Stjernekvarteret og skal bo i en stor lejlighed oven på butikken. Det er superpraktisk og dejligt med kort til stranden og byen - og ingen have at holde, siger Jan og smiler over det hele.

Juul har sidste åbningsdag på Vejlevej lørdag den 26. maj.