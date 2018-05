Affaldsdebat: Aprilsnar eller skrækscenarie

Læserbrev: Det var med rædsel, man i FAA den 17.5. læste om de vanvittige projekt om en ny renovationsordning. Inden byrådet tager beslutning om sagen, vil jeg tilråde, at man tager kontakt til Århus Kommune. Her prøvede man noget lignende for mange år siden, men efter et par år droppede man det hele. Det duede ikke. Millioner var spildt.

På Ærø blev noget lignende prøvet, men med samme resultat. Det fungerede altså ikke hverken i den store by eller den lille kommune.

Ifølge avisens oplysninger kræves det, at der skal anvendes fire forskellige beholdere i køkken/bryggers, hvor mange har plads til det?

De to affaldsspande skal anbringes ud over vej/gade, hvor vognene kører forbi, det vil sikkert "pynte" på bygader og villaveje, især hvis og når de bliver væltet, og skidtet flyder på gader og stræder. Der vil blive noget oprydningsarbejde for kommunen.

Der vil næppe være kø af familier, der får lyst til at bosætte sig i en by, der skæmmes af rækker af skraldespande på gader og veje.

Kommunen står pt. og skal spare på alt fra ældrepleje til institutioner mv. Det var nok en god ide at bruge pengene her i stedet for.

Jeg håber meget, at der findes mindst 15 medlemmer af byrådet, der uden tøven vil melde klart ud: Drop det vanvittige projekt.