Farvel til Kubo - Tommy Schou Lund Otzen siger frivilligt farvel til direktør-titlen i hjertebarnet for at hellige sig sin lille søn og datter

I tre år har Tommy Schou Lund Otzen haft den lille læringsrobot Kubo på hjernen. Arbejdstiden har heddet noget i retning af 70 timer om ugen, og det regnestykke harmonerer ikke med ambitionen om at være en nærværende far for en tre-årig søn og en datter på otte måneder.

Derfor har 36-årige iværksætter forladt sin stilling som direktør for Kubo, som kan lære børn ned til tre år at kode. Det sker, netop som den lille fynske læringsrobot - Otzens hjertebarn - for alvor er ved at blive rullet ud på de internationale markeder.

Kubo Kubo er en lille læringsrobot, som har hjemsted i Odense.Den er skabt af iværksætterne Tommy Schou Lund Otzen, Daniel Friis Lindegaard, Rasmus Lindholm og Jan Jørgensen.Formålet med robotten er at lære børn fra tre-års-alderen at programmere og arbejde med teknologi.I 2016 indgik Kubo et strategisk partnerskab med Blue Ocean Robotics og fik sin første investor, KMD.Robotten har vundet et væld af start-up-priser.

- Samtidigt med, at vi har stiftet Kubo, har jeg stiftet familie og fået to små børn i løbet af tre år. Jeg har kone, børn, hus og have, og det at være 100 procent familiemenneske konflikter med at stå i spidsen for Kubo på nuværende tidspunkt, for det kræver cirka 70 timer om ugen, og det kan jeg ikke lægge nu. Det har jeg kunnet mærke - jeg gav ikke så meget af mig selv, som jeg gerne ville - hverken i Kubo eller derhjemme, siger Tommy Schou Lund Otzen til fyens.dk.