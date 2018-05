Svendborg: Det er slut med, at borgere med en kronisk sygdom kan gennemføre et to måneder langt forløb med fysioterapeuter i Solo Fitness i Midtbyhallen på kommunens regning.

Målet med tilbuddet var at give borgere med et relativt godt funktionsniveau mulighed for at træne i et miljø, der gav dem lyst til at tage skridtet fra kommunal træning til træning på egen hånd, men nu er tilbuddet falder for sparekniven.

Træningen blev ofret, da politikerne i Social- og Sundhedsudvalget forleden skulle finde besparelser for to millioner kroner - besparelser, der stammer fra sidste års budget. Alternativet var at fjerne et tilskud til foreninger, der yder en indsats med hensyn til ensomhed og sundhedsfremme.

Her valgte hele udvalget at skære i træningstilbuddet i det private fitnesscenter.

- Den frivillige indsats kan vi på ingen måder undvære. Den skal vi understøtte for enhver pris, og det gør vi ikke ved at skære i midlerne, siger Hanne Klit (S), formand for udvalget.

I stedet skærer I et tilbud om træning for kronisk syge væk?

- Når vi skærer her, så er det fordi, vi har nogle rigtig gode selvtrænertilbud på flere af vores plejecentre, som man kan benytte, og vi håber på, at dem som er stærke nok til at besøge Solo Fitness, også er i stand til at besøge vores selvtrænertilbud.

Flere af dem, der bruger tilbuddet, er yngre borgere, som måske ikke føler sig hjemme på et plejecenter?

- Det er rigtigt, at nogle også er yngre, og det her er ligesom at vælge imellem pest og kolera. Ingen af os ønsker at skære det her væk, men vi har en bunden opgave, siger Hanne Klit.

Omkring 25 borgere har benyttet sig af tilbuddet i det private fitnesscenter, og kommunen forventer at kunne spare 90.000 kroner om året ved at droppe ordningen.

Besparelsen på to millioner kroner rammer også andre områder. Der spares en halv million kroner på en konto til ernæringsvejledning, og så reduceres der 200.000 kroner på en indsats overfor kronikere, sund psykiatri og inventar.

På ældreområdet spares der en million kroner på en pulje til såkaldt tyngdetilpasning, der ikke har været brugt i 2017.

Besparelserne på to millioner kroner stammer fra sidste års budget, og skal ikke forveksles med de store besparelser, som politikerne netop vedtog i torsdags.