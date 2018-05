Rudkøbing: Mellem søndag aften og onsdag aften har en beboer på Spangevej uden for Rudkøbing haft ubudne gæster. En tyv har været forbi og er kommet ind ved at have fundet nøglen, der lå gemt. Det fremgår af politiets døgnrapport. Med sig fik tyven en radio, en højtryksrenser, en skruemaskine af mærket Makita, en værktøjskasse, modeltog og seks øl. Oplysninger i sagen kan gives til Fyns Politi på telefon 114. (maytr)